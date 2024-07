Comparte

El reality show Gran Hermano se vio sacudido por un intenso enfrentamiento entre dos de sus participantes más populares: Sebastián Ramírez y Yuhui Lee.

La disputa, que comenzó como una simple discusión, rápidamente escaló a niveles inesperados.

Todo se desencadenó cuando Ramírez confrontó a Lee por presuntamente mentir a Michelle sobre su defensa a Yuyuniz.

Esta acusación no cayó bien en el participante chino, quien inmediatamente negó haber mentido.

La tensa pelea de Yuhui Lee y Sebastián Ramírez

A medida que la conversación se caldeaba, Ramírez lanzó un desafío directo: “Chao no más (…) ¿Sabes qué más, chinito? Me caes bien y todo, pero te da miedo decir la verdad”. Sus palabras actuaron como combustible para el fuego.

Lee, visiblemente molesto, intentó explicar su versión de los hechos. Sin embargo, la insistencia de Ramírez en sus acusaciones provocó que el participante chino perdiera la paciencia de manera explosiva.

En un arrebato de furia, Lee gritó: “¡Cállate, conchetumadre! (sic) Nadie puede hablar sin respeto con los mayores, ¡cállate! No te tengo miedo, imposible”. Sus palabras resonaron en toda la casa.

Ante esta reacción inesperada, Ramírez intentó calmar la situación. “Chino, no te he faltado el respeto, sal de acá. Tú me estás sacando la madre a mí”, argumentó, buscando bajar los ánimos.

La pelea no pasó desapercibida para los demás habitantes de la casa. Linda y Carlyn intervinieron rápidamente, llevando a Lee al sótano para tranquilizarlo y aconsejarlo sobre cómo manejar la situación.

Mientras tanto, los televidentes quedaron atónitos ante el repentino cambio de actitud de Lee. El participante chino, conocido por su temperamento calmado, mostró una faceta completamente desafiante.

La producción del programa no tardó sacar provecho del tenso momento, ofreciendo un adelanto del enfrentamiento.

A pesar del acalorado intercambio, Lee sorprendió a todos con una declaración inesperada una vez que se calmó: “Empezó el show, me gusta”.

