Netflix estrenó este jueves 1 de agosto el esperado documental biográfico de Mon Laferte, titulado “Mon Laferte, te amo“. La producción ofrece una mirada íntima a la vida de la aclamada artista chilena.

El documental explora los inicios de Mon Laferte en la música, su reciente maternidad y los desafíos que ha enfrentado. La cantante comparte reflexiones profundas sobre su pasado y su lucha por el reconocimiento.

“Mi primer concierto como mamá… ay es que ha sido muy estresante todo…”, confiesa Mon, revelando las dificultades de equilibrar su carrera artística con la maternidad.

La artista también aborda temas de salud mental y sus experiencias pasadas. Sus palabras resuenan con una honestidad desgarradora, exponiendo vulnerabilidades raramente vistas en figuras públicas de su calibre.

Los detalles que compartió Mon Laferte en el documental

Mon Laferte inicia el documental con una poderosa reflexión: “Los seres humanos lo único que queremos es que nos amen. Hacemos grandes construcciones, la humanidad, viaja a la luna, hace la poesía y la ciencia, todo lo que hacemos es para que alguien nos ame”.

La cantante viñamarina no escatima en detalles al hablar de su infancia. “Siempre me sentí como sola, no suficiente”, revela.

Mon Laferte describe cómo la música se convirtió en su refugio y medio de conexión. “Cuando llegaba a la escuela cantaba una canción y tenía toda la atención de la clase y de la profe y me aplaudían y me querían y todos querían ser mis amigos”, recuerda.

Sin embargo, la realidad en casa era radicalmente diferente. “Después llegaba a casa y tenía todo lo contrario, era invisible y que no valía”, confiesa la artista.

Esta dualidad marcó profundamente a Mon Laferte. “Me esforcé mucho toda la vida por demostrar que sí era suficiente. Me acostumbré a hacer cosas excepcionales para que me quisieran, para que la gente me quisiera”, explica.

La cantante revela cómo su necesidad de aprobación moldeó su personalidad. “Si a esa canción le agrego gestos, era como su payasito, pero más me querían y me veían”, dice, describiendo sus estrategias para obtener atención y afecto.

Aquí puedes ver el trailer del documental: