El último capítulo de “Gran Hermano” reveló los verdaderos motivos detrás de la salida de Sebastián Ramírez.

El polémico participante, conocido como Tatán, decidió abandonar “la casa más famosa del mundo” tras una serie de conflictos.

Previamente, Sebastián había sido sancionado por la producción del reality. Durante una intensa pelea con Manuel, le arrojó dos vasos de agua al cuerpo del italiano. Esta acción lo llevó directamente a la placa de eliminación.

El mensaje de Sebastián Ramírez previo a su salida

En las escenas previas a su partida, Tatán expresó su descontento con el programa. “Están todos sensibles, menos mal me voy ahora”, declaró durante una conversación con Pedro Astorga.

Sus palabras además hacían referencia a Camila Power, con quien había terminado su romance.

El participante no escatimó en críticas hacia el reality. “Estoy chato, me aburrí”, afirmó Sebastián. Además, lanzó ácidos comentarios contra sus compañeros y la producción del programa.

Dirigiéndose a una de las cámaras, Tatán exclamó: “Aprendan hueones fomes (…) me encapsularon, soy de otro planeta, nadie me entiende, dale color, sácame de acá”. Acto seguido, pidió su mochila para guardar sus pertenencias.

La discusión con Chama fue otro punto de inflexión para Sebastián. “La Chama me denigró como hombre, que era un cochino, que era asqueroso”, recordó, haciendo referencia a su pelea con la venezolana.

“Fue mucha la denigración, nadie me defendió, me da lo mismo, acá me defiendo solo y me voy solo”, agregó Tatán.

Antes de partir, Sebastián protagonizó un último show. “No supieron valorar al mejor del mundo (…) me voy por cosas personales“, expresó a sus compañeros. Sin embargo, su salida no estuvo exenta de polémica.

La última pelea que tuvo con Manuel Napoli

Tatán nuevamente arremetió contra Manuel, lanzando agua a la cama del participante italiano. Sus últimas palabras fueron especialmente duras: “No tienes ni un brillo, nadie te va a ver ahora (…) No tienes unas pizca de vio, italiano al peo, no tienes sangre italiana”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sebastián renuncia a “Gran Hermano” justo antes de enfrentarse a la placa de eliminación.

En la primera temporada, el participante ya había abandonado el programa en múltiples ocasiones, sintiéndose sobrepasado por el encierro.

La salida de Tatán ha generado diversas reacciones entre los seguidores del reality. Algunos apoyan su decisión, mientras otros critican su comportamiento.

Aquí puedes revisar el momento completo: