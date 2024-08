Comparte

El mundo del espectáculo chileno se sacudió recientemente con las declaraciones de Trinidad Cerda en el streaming “Fuera de la casa“. La exparticipante de Gran Hermano no se guardó nada al hablar sobre Camila Andrade.

Trinidad, invitada estelar del programa conducido por Jorge Aldonay y María José Castro, compartió sus opiniones sobre varios participantes del reality, pero Cerda apuntó principalmente contra Camila Andrade.

“A la Cami Andrade no me la paso. No me de vuelta la narrativa, me de vuelta la narrativa, me da lo mismo, nunca me la pasé”, lanzó Trinidad sin tapujos.

Las palabras de Trinidad Cerda contra Camila Andrade

La tripulante de cabina recordó una experiencia desagradable que tuvo con Andrade en el programa “La Caja de Pandora”.

Este espacio, conducido por Camila en La Red, fue el escenario de un encuentro que Trinidad no olvidará.

“Yo fui a La Caja de Pandora después de Gran Hermano. Yo estuve yendo a hartos programas y era cuando yo estaba súper mal”, relató Trinidad. La ex chica reality estaba atravesando un momento difícil debido a la presión en redes sociales.

Trinidad esperaba encontrar comprensión y apoyo en el programa de Andrade. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. “Ella no fue tan amable”, afirmó, describiendo la actitud fría de Camila durante la entrevista.

La situación se volvió aún más incómoda cuando Andrade abordó la controversia que rodeaba a Trinidad. “Tú esperas una acogida mucho más cariñosa y conversar las cosas y tratar de dar vuelta la situación”, explicó Trinidad.

En lugar de empatía, Trinidad se encontró con una pregunta directa y poco sensible de Camila: “¿Y por qué tú crees que te odian tanto, Trini?”. Esta experiencia dejó una impresión duradera en la exparticipante de Gran Hermano.

A pesar de la mala experiencia, Trinidad mantuvo una actitud reflexiva. “Quizás es súper buena onda en persona, no lo sé”, comentó.

Trinidad Cerda sin filtro contra Camila Andrade

Trinidad también opinó sobre el grupo que Camila formó en Gran Hermano con Michelle Carvalho y la Chama. “Cuando yo veo el team de las tres, me caen bien, apruebo”, dijo, mostrando una perspectiva más positiva del conjunto.

Sin embargo, su opinión sobre Camila individualmente no mejoró. “La Cami Andrade, solita, siento que está ahí piola, calladita, no se moja el potito”, comentó Trinidad.

A modo de reflexión final, Trinidad mostró madurez al reconocer que todos pueden cometer errores y aprender de ellos. “Yo creo que todas las personas tienen que aprender en un momento”, dijo, aplicando esta filosofía incluso a Camila.

No obstante, Trinidad mantuvo su postura crítica hasta el final. “No me gusta, lo lamento, tengo que decirlo. No me gusta, no me compro el personaje”, concluyó, dejando clara su opinión sobre Camila Andrade.

