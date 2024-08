Comparte

En el último capítulo de “¿Ganar o servir?”, Luis Mateucci recordó su pasada relación con Daniela Aránguiz.

En una conversación con Nicolás Solabarrieta sostuvo que su término le dolió bastante y que de hecho, su romance con Daniela Colett fue para no volver al pasado.

Asimismo, comentó que no podría volver con Aránguiz tras supuestamente inventarle un embarazo falso.

“Yo sé que por amor muchos seguirían, pero yo no. A mí me duele esto. Por eso, por más que la Dani me lo pida, no puedo darle amor”, aseguró Mateucci.

Bajo ese contexto, comentó que el intimar con la brasileña, fue principalmente para que Aránguiz no quisiese volver con él.

“Yo como que di el paso a tener sexo para que también ella se olvide de mí. Para que vea que di el paso y no quiera volver conmigo”, declaró el argentino.