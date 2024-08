Comparte

En el reciente episodio de “Fuera del área con Pinila” en Agricultura TV participó como invitado Mauricio Flores y habló con Mauricio Pinilla de diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre sus inicios en el humor y reveló que en un principio él quería ser actor.

De hecho, recalcó que quería ser actor dramático, pero la vida dio tantas vueltas que terminó siendo humorista.

“Yo tenía como 9 años e hice una audición en el Teatro de La Moneda y desde ahí que siempre quise ser actor dramático”, comentó.

En tanto, bromeó “la comedia fue un accidente, un hermoso accidente, pero si hubiese sido actor estaría en teleseries, películas y comerciales de supermarcados”.

“Siempre fui histriónico y esto de los chistes, nunca pensé que me lo tomaría en serio”, agregó.

Tras ello, sostuvo que lo invitaron a un show universitario “en una peña folclórica de una universidad y un humorista invitado estaba atrasado y al final no llegó y había que rellenar (…) me tiran arriba y me dicen ‘dale si tú eres bueno para los chistes’, me tiro y los resultados fueron tan buenos que me picó el bichito”.

Finalmente, expuso que ese escenario le dio el impulso para comenzar con su carrera, “después en Melipilla iba a todos los festivales que se hacían y ahí empecé a agarrar vuelo y me gustó”.