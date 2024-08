Comparte

Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez el protagonista es Austin Palao.

Todo esto, porque el jugador hizo una polémica pregunta mientras sus compañeras se arreglaban “¿pero por qué no se maquillan las mujeres? Nunca entendí eso”.

Frente a ello, Oriana Marzoli no se quedó callada y le contestó “porque estás más guapa”, a lo Austin insistió “¿pero tú no te sientes guapa?”.

“Me siento el triple de pibona maquillada”, aseguró la española-venezolana.

“Entonces no te sientes conforme”, continuó el peruano y Oriana le contestó “no, me gusta más maquillada (…) Te voy a decir una cosa, que un hombre le diga eso a una mujer tampoco creas que es una cosa tan bonita”.

Tras ello, Blue Mary se metió en la conversación y le dio su respaldo a su compañera “porque socialmente tampoco te has visto obligado a cumplir con estándares de belleza”.

“Yo no estoy sujeto al sistema ni a la sociedad”, respondió Austin, a lo que Marzoli aprovechó de consultarle “¿te sientes menos guapo cuando no tienes mechas?” y Blue agregó “¿por qué te depilas el pecho?”.

“Por un tema estético”, declaró el jugador y ellas se burlaron de él y entre las dos contestaron “¡es lo mismo!”.