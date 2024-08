Comparte

La noche del domingo pasado, los seguidores de Gran Hermano presenciaron la tercera eliminación del reality.

Yuyuniz, hija de la conocida Eli de Caso, se convirtió en la participante que debió abandonar la casa más famosa del mundo.

La placa de nominación incluía a varios concursantes populares. Yuyuniz compartía la nominación con Manuel, Michelle, Felipe, Chama, Cami Andrade y Patricio, generando expectativa entre los fanáticos del programa.

Diana Bolocco, conductora del reality, anunció el resultado con su característico suspenso. “Por decisión del público, quien se convierte en el tercer eliminado de Gran Hermano, es…”, reveló, sacando el resultado del sobre.

El alto porcentaje que obtuvo Yuyuniz Navas en Gran Hermano

La eliminación de Yuyuniz no fue una sorpresa para muchos. La participante obtuvo un contundente 75,67% de los votos del público.

Sorprendentemente, Yuyuniz recibió la noticia con aparente alivio. “Muy contenta de irme, porque está siendo muy desagradable”, expresó la eliminada.

La ahora exparticipante no escatimó en críticas hacia la dinámica del reality. “No estoy acostumbrada a esta locura ni agresividad. Me parece realmente impactante lo que he podido ver y escuchar acá”, admitió.

Una de las principales preocupaciones de Yuyuniz al abandonar la casa fue su hija Antonia. “Me habría gustado renunciar, así que me lo tomo muy bien”, comentó.

La eliminada no dudó en lanzar acusaciones contra algunos de sus compañeros. “Veo que la mafia funciona, y le deseo suerte a todos mis compañeros que juegan un juego limpio”, declaró, sugiriendo la existencia de alianzas dentro de la casa.

El segundo participante más votado fue Patricio, aunque con una diferencia significativa. Obtuvo solo el 16,93% de las preferencias, muy lejos del abrumador porcentaje de Yuyuniz.

La salida de Yuyuniz marca un punto de inflexión en el reality. Su eliminación podría cambiar las dinámicas dentro de la casa, especialmente considerando las fuertes declaraciones que hizo al salir.