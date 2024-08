Comparte

Este lunes 5 de agosto, puntualmente a las 17:00 horas y en vivo y en directo, el 13 puso en sus pantallas su nuevo espacio del Área de Entretención y Cultura.

Se trató de “¡Hay que decirlo!”, en donde Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez presentaron un proyecto en donde un grupo de amigos formado por Willy Sabor, Cecilia Gutiérrez, Valentina Saini y Arturo Longton, más las notas de Rodrigo “Gallina”, se junta a “copuchar” sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo.

El espacio partió con gran éxito, logrando una alta sintonía en su horario de 17:00 a 19:05 horas, con un promedio on line de 7,5 puntos y un peak de 9,8 unidades, a las 17:52 horas. En el mismo horario de “¡Hay que decirlo!”, TVN marcó 6,0; Chilevisión 10,6; y Mega 5,2 unidades.

El programa trató dos temas principales del mundo del espectáculo. Primero, hablaron largamente del caso de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, luego de que la primera acaba de pasar por un duro juicio con la actual pareja del “Mago”, la diputada Maite Orsini.

Al respecto, los animadores y los panelistas comentaron sobre las propiedades que la pareja posee en diferentes países, constituyendo así el “Imperio Valdivia-Aránguiz”. Así, Pamela recordó que una vez conoció la casa de Daniela Aránguiz en Sao Paulo, y fue expulsada de ella.

“Fuimos con la Paty Maldonado. Le hice una pregunta, si se había arrepentido de algo en la vida. Me dijo que no, le pregunté por qué entonces en Twitter habló mal de su suegra, ahora ex suegra. Y estaba la mamá de Jorge ahí, entonces la señora se molestó, y bajó, y Daniela nos echó. Ahí se acabó la grabación y se acabó la amistad”, rememoró “La Fiera”.

Además, en el panel se refirieron en torno a la fotografía que Jorge Valdivia subió el fin de semana, donde se ve al ex futbolista en la nieve acompañado por uno de sus hijos y la diputada, a pocos días del veredicto que determinó que Aránguiz no puede volver a referirse públicamente a Orsini.

”Si Jorge y Maite buscaban que no se hablara más de ellos a través de este fallo, con esto lo que hacen es alimentar que se hable más en los programas de espectáculos (…) Para mí es una provocación, porque una cosa es la fotografía en sí, que tiene todo el derecho a subirla, y otra es que Jorge respondió en duros términos a la gente que opinó sobre la fotografía mencionando a Daniela Aránguiz”, opinó Cecilia Gutiérrez sobre la polémica fotografía.

El segundo tema del primer capítulo fue la ex chica “Yingo” Faloon Larraguibel, quien fue invitada al programa para conversar sobre su paso por el reality “¿Ganar o servir?”, aún al aire, y sobre su debut en las plataformas de fotos íntimas.

“Estoy pasando un muy buen momento y tengo que aprovechar esto. Además en mis redes nunca mostré esta faceta mía, siempre salía muy normal, muy familiar, muy mamá. Incluso cuando gané la Vedetón me decían que debería mostrarme más sensual, nunca fui de subir fotos en el espejo tampoco. Pero estas fotos son mucho más sensuales que lo que muestro en mis redes sociales. Además me he encargado de que sean fotos súper profesionales, con un equipo de fotografía, con outfit especiales”, reconoció la ex figura de Zona Latina.

Junto con confirmar que ha ganado más de 10 millones de pesos en poco más de una semana en la plataforma, Faloon no descartó publicar fotos más destapadas en el corto plazo. “Me ha ido demasiado bien. Pero vamos a ir de a poquito, voy recién en mi segunda sesión (…) Ahora digo que no me tomaría (fotos de desnudo total), pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco”, indicó.

En torno a su paso por “¿Ganar o servir?”, en tanto, Faloon reconoció que la experiencia del reality la dejó muy contenta. “Siento que ha sido muy difícil, pero que entrar al reality me sirvió para identificar mis emociones. Quizás todo habría aflorado mucho después y peor. Me encantaría volver a entrar a un reality”, admitió.

También sostuvo que sufrió de varios quiebres emocionales en el encierro por la violencia intrafamiliar de la que fue víctima por parte de su esposo, y que incluso revivir esos momentos la ha quebrado.

“Me puse a llorar cuando me vi en televisión. Cuando sales de esta zona de confort al mundo te da miedo todo, tomar decisiones, yo que también salí del canal tras 10 años, y que terminé una relación de 10 años. Es un proceso que estoy pasando”, indicó.

Adicionalmente, aclaró que su situación sentimental actual es de soltería total. “Hoy ya no estoy enamorada de Jean Paul. Hay cariño obviamente, porque por más cosas traumáticas que hayan pasado, junto a la desilusión el sentimiento sigue”, aseguró Larraguibel.

El programa terminó indicando que Pamela podría referirse mañana al rumor farandulero de que ella tendría una relación sentimental con Marcelo Salas. “No tengo problema en contestar”, aseguró “La Fiera”.

La impresión de los animadores

Tras el término del primer capítulo de “¡Hay que decirlo!”, sus animadores tuvieron sus puntos de vista sobre el debut y los resultados del espacio.

Nacho Gutiérrez confesó que “yo tengo la sensación de haberme sentido en mi casa, puede ser por la Pamela y porque ya nos conocemos con los panelistas. En ese sentido, yo creo que el fiato con el equipo es súper importante… y de verdad que agradezco la tremenda sintonía del público. Necesitamos pasarlo bien y creo que la gente nos estaba esperando”.

En tanto, Pamela Díaz manifestó que “yo esperaba que nos fuera bien, aunque no tanto. Somos algo novedoso y vamos en vivo, que creo que marca la diferencia con los otros programas de espectáculos. Además, tenemos un panel muy entretenido, entonces la gente se identifica con eso. Si es que no le gusta uno, le gusta el otro. Y el que haya invitado también me parece entretenido para la ‘pipol’, me gusta que la Faloon haya estado acá”.

Cabe destacar que “¡Hay que decirlo!” tiene a Felipe Morales en la producción ejecutiva, a Pedro Vergara en la dirección general, a Álvaro Vásquez en la producción general y a Carla Tafall en la edición general.