Jorge Zabaleta, reconocido actor chileno, se unió a la lista de celebridades afectadas por el reciente sistema frontal que azotó varias regiones del país.

El intérprete compartió su experiencia y envió un mensaje de solidaridad a través de sus redes sociales.

El viernes pasado, fuertes vientos causaron estragos en diversas zonas de Chile. Zabaleta, al igual que otros famosos como Quique Neira, sufrió las consecuencias de este fenómeno meteorológico en su propiedad.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 1,7 millones de seguidores, el actor de 54 años reveló los daños causados por el temporal.

El mensaje de Jorge Zabaleta por el sistema frontal

“Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, que no les hayan pasado muchas cosas a sus casas”, expresó Zabaleta en el video compartido, que fue rescatado por la cuenta @momentitosdelatv.

El actor continuó detallando los daños en su propiedad. “A mí se me cayeron un par de árboles. Me dio tanta pena porque eran unos árboles preciosos, que me daban sombrita para el verano”, compartió.

La pérdida de estos árboles impactó emocionalmente a Zabaleta. “Ahora ya están en el suelo. Así que ando como de luto, por mis árboles que estaban tan bonitos”, confesó el actor.

A pesar de su pesar, Zabaleta mostró una actitud reflexiva sobre lo ocurrido. “Pero bueno, la naturaleza es así”, comentó.

El mensaje del actor concluyó con palabras de aliento para sus seguidores. “Les mando un abrazo gigante. Espero que estén muy bien. Espero la calma después de la tormenta”, expresó Zabaleta.

Aquí puedes ver el registro: