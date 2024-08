La reconocida periodista Natalia López alzó la voz en redes sociales, con el fin de denuncia una crítica que enfrenta junto a su bebé de dos meses.

El sistema frontal que azotó varias regiones del país dejó a la comunicadora de Canal 13 sin electricidad, concretando así más de 60 horas sin este servicio básico.

“Tengo una guagua de dos meses y llevo 60 horas sin luz”, partió comentando López en la plataforma de X (ex-Twitter).

La falta de energía eléctrica generó múltiples problemas en su hogar. “Tampoco tengo calefacción ni agua caliente”, agregó la periodista en su publicación.

Las consecuencias no se limitaron solo a la comodidad. López tuvo que enfrentar pérdidas materiales debido al corte prolongado.

“Se me descongeló la comida y tuve que botar la leche que tenía refrigerada”, explicó. Esta situación afecta directamente a su bebé recién nacido.

La frustración de López aumentó al intentar obtener respuestas. Contactó repetidamente a la empresa eléctrica, sin éxito.

“He consultado en innumerables veces a @Enel_Informa_CL y no son capaces de dar respuesta”, señaló.

Finalmente, la periodista calificó la situación como “Indignante”, etiquetando además a Enel, la empresa responsable del suministro eléctrico en la región Metropolitana.

