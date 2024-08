Comparte

Recientemente, Francini Amaral participó en “Todo va a estar bien” de Vía X y habló con Eduardo de la Iglesia de diferentes temas.

En tanto, la bailarina reveló que en el 2013 lidió con una compleja enfermedad, la cual hasta el día de hoy debe estarse revisando.

“Yo en 2013 tuve un tipo medio raro de cáncer, entonces todos los años debo revisarme con mi dermatóloga, que es oncóloga”, comenzó diciendo Francini.

Tras ello, detalló “se manifestó con manchitas blancas, como si tuviera micosis; como si fuera psoriasis”.

“Después de tres, cuatro años, entre búsqueda y búsqueda, me crucé con esa doctora, y justo ella era especialista en esa enfermedad y me trató”, agregó.

En tanto, comentó que si bien el cáncer era algo mayor, la doctora le dijo que si se trataba podría seguir haciendo su día a día.

“La palabra cáncer es potente, pero lo primero que ella me dijo fue que el diagnóstico de vida no me iba a cambiar; si yo me cuidaba, estaba todo bien, y de por vida”, sostuvo.

“Lo único que me asustó bastante, y por eso me cuido harto, es que mi cáncer si evolucionaba en esa época, pasaba de una a leucemia”, cerró Amaral.