Continúan los rumores en torno a los próximos animadores del Festival de Viña, puesto que ahora será liderado por Megamedia.

En tanto, se cree que la posible conductora será Karen Doggenweiler, sin embargo, en cuanto a su compañero, no hay nada confirmado.

Bajo ese contexto, algunos postulaban a Rafael Araneda para animar, puesto que tiene experiencia en la Quinta Vergara.

Consultada sobre esta posibilidad, Marcela Vacarezza fue bastante sincera y en conversación con Que te lo digo reveló que Rafael no ha recibido ninguna propuesta.

Sin embargo, dejó en claro que el periodista lo pasó muy bien cuando estuvo a cargo de la animación del certamen internacional.

“Si llegara a pasar, él tiene que ver su trabajo allá, porque tiene sus vacaciones ahora. Rafael lo pasó muy bien haciendo el Festival de Viña, es un escenario que le gusta, lo quiere mucho”, comentó.

Tras ello, sostuvo que por ahora Rafael solo se mantiene activo en la radio “él, la única patita que tiene en Chile, es en la Radio Pudahuel, todos los días, pero no en televisión”.

“Yo sé que le gustaría, pero uno no saca nada con decirlo, porque si no lo llaman y no se lo ofrecen… Hay que ver si Univisión da el permiso para hacerlo”, cerró Vacarezza.