Marcela Vacarezza y Rafael Araneda lanzaron un nuevo programa en YouTube titulado “Tenemos que hablar”, donde comparten aspectos de su vida cotidiana junto a sus tres hijos mayores. En el primer capítulo, la pareja participó en una dinámica familiar respondiendo preguntas hechas por sus hijos, revelando una drástica decisión en su vida marital: separar las camas.

Una decisión inusual pero funcional

Durante el programa, Vacarezza sorprendió a los espectadores al decir: “Separé camas”. Araneda, por su parte, respondió con humor: “Me echaste de la cama”. La pareja, radicada en Estados Unidos, detalló posteriormente en una entrevista con La Cuarta las razones detrás de esta decisión y cómo les ha funcionado en la práctica.

Vacarezza explicó que muchas mujeres se sentirían identificadas con su situación: “Hay muchas mujeres que les gustaría separar camas y no lo hacen porque el marido no tiene… Estoy segura de que muchas mujeres están de acuerdo conmigo”.

Araneda, conocido como el “Tío Conductor”, comentó entre risas que su esposa estaba cansada de sus ronquidos. Sin embargo, Vacarezza aclaró: “No, no es el ronquido. Tú sabes que no es el ronquido, si el ronquido está ahí al lado igual ahora”.

“Dormir es dormir”

Vacarezza explicó más a fondo las razones para separar las camas: “Duermes a patas abiertas y me ocupabas ahí todo mi espacio. Yo al final me terminé cayendo de la cama y el otro como si durmiera solo. Además, que es friolento, entonces se pone plumones, frazadas y yo transpiro al lado, me giro”.

La exconductora de SQP añadió que la diferencia en la forma de dormir entre ambos hizo necesaria esta decisión: “Y como es friolento te tira todo para allá, desarma todo. De repente te llega un brazo así en la cabeza. Un desastre. No, si dormir es dormir. Yo encuentro que uno tiene que dormir bien”.