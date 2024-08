Comparte

Allison Göhler, conocida meteoróloga de CHV, ha asumido temporalmente la conducción de “Contigo en la Mañana” junto a Julio César Rodríguez.

Esta transición ha generado comentarios positivos, pero también especulaciones que la comunicadora ha decidido abordar directamente.

En una reciente entrevista con La Hora, Göhler compartió sus impresiones sobre esta nueva experiencia.

“Es una experiencia muy bonita, estoy aprendiendo mucho”, expresó con entusiasmo. Sin embargo, no dejó de reconocer la ausencia de sus colegas.

“Obviamente, se extraña mucho a la Monse y también a Roberto, porque igual es que somos los cuatro los que estamos componiendo el matinal”, añadió Göhler, enfatizando el trabajo en equipo que caracteriza al programa.

La meteoróloga destacó su enfoque en esta nueva función. “Estoy desde un rol más de opinión ciudadana, estoy aprendiendo mucho de ellos”, explicó. Göhler no escatimó elogios para sus compañeros, especialmente para Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez.

“Realmente me sorprende el buen trabajo que hacen, lo directos que son, el cómo dominan los temas, es impresionante”, comentó, evidenciando su admiración por la experiencia de sus colegas.

Allison Göhler aclara su rol en el programa

Ante la cálida recepción del público, Göhler se mostró agradecida pero cautelosa. “Estoy súper agradecida de todo el cariño que recibo”, afirmó. Sin embargo, fue enfática al aclarar su posición en el programa.

“Yo no vengo a ‘aserruchar’ el piso a nadie, porque ahí obviamente las personas también preguntan por la Monse, que sigue siendo la reina del programa”, declaró Göhler, despejando cualquier duda sobre sus intenciones.

La comunicadora también habló sobre su autenticidad frente a las cámaras. “Lo que ven en pantalla es como yo soy en mi día a día”, aseguró. Göhler reconoció sus limitaciones y las ve como una oportunidad de crecimiento.

“Yo no soy experta, en lo que soy experta es en la meteorología, en otras áreas no lo soy, soy como cualquier persona”, admitió.

¿Problemas con Monserrat Álvarez?

Göhler también abordó los rumores de una supuesta rivalidad con Monserrat Álvarez. “Hay buena onda”, afirmó categóricamente. La meteoróloga incluso compartió una anécdota que desmiente estas especulaciones.

“Le comenté a Monse que vi en un programa que decía que teníamos como mala onda, o que yo odiaba a la Monse, que ella me odiaba a mí y cosas así”, relató.

“Y le decía, Monse, te juro que yo no te odio. Y ella me decía, ‘ay, pava, es que obvio que no nos odiamos'”, compartió Göhler.

La meteoróloga reiteró su admiración por Álvarez. “La Monse es una excelente compañera, yo la admiro mucho y conmigo siempre se ha aportado un 7”, declaró, cerrando definitivamente el tema de la supuesta rivalidad.

Por último, se refirió al futuro en la estación, revelando que la señal tendría nuevos proyectos, de los cuales no puede entregar muchos detalles.

“Hay una pequeña propuesta de algo asociado también al área mía, al área como de la naturaleza“, señaló.