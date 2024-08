Comparte

En los últimos días, Carla Ballero reveló que supuestamente Pamela Díaz estaría con Marcelo Salas.

Bajo ese contexto, en “Hay que decirlo!”, la “Fiera” decidió aclarar estos rumores y contó la verdad sobre este posible romance.

“Se juntaron luego de que ella saliera del reality, ellos están juntos, pero el entorno de Pamela no estaría contento”, dijo Ballero.

Frente a ello, Díaz respondió “yo quiero saber por qué ella dijo eso, no entendí (…) no me cae mal, pero no la veo hace muchos años, por último que me llame por teléfono a preguntarme a mí”.

Tras ello, sostuvo que todo sería falso y que ella actualmente está soltera “estoy sola, yo salí del reality a puro trabajar”.

Finalmente, contó que le cae muy bien el exfutbolista y que es un “buen gallo”, pero recalcó que no hay nada entre ellos.

“Es un gallo súper interesante, pero yo hoy en día no quiero estar con alguien, no es que no quiera, sino que se me olvidó (…) Estoy sola hace un año, pero he tenido algunas colaboraciones”, cerró la animadora.