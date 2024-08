Comparte

Continúan los rumores en torno a Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton y esta vez la protagonista es la “fiera”.

Todo esto, porque Díaz en una transmisión en compañía de Luis Jara le dedicó una romántica canción a su expareja.

En tanto, en el marco del lanzamiento del cover de la canción de Mon Laferte llamada “Tu falta de querer” por Jara, él le preguntó a Pamela a quién se la dedicaría.

Frente a ello, la animadora de “Hay que decirlo!” fue bastante sincera y respondió a “Jean Philippe”.

Bajo ese contexto, en el programa de Canal 13 le preguntaron por ello y Pamela sostuvo que la sacaron de contexto y que todo se mal entendió.

“Se mal entendió, eso no está bien, porque ahí estoy haciendo un papel, yo soy como una actriz (…) me obligaron, ahí me obliga Lucho Jara”, cerró entre risas Pamela.