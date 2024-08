Comparte

Dos de los integrantes más jóvenes de BTS, Jimin y Jung Kook, regresan a Disney+ en Are You Sure?!, un nuevo reality de viajes que ya está disponible exclusivamente en la plataforma de streaming con sus primeros dos episodios. Luego, se estrenará un nuevo capítulo todos los jueves hasta el 19 de septiembre.

Are You Sure?! acompaña a Jimin y Jung Kook mientras pasan tiempo juntos viajando por múltiples y pintorescos destinos. Filmada en el estado de Nueva York (Estados Unidos), Juju (Corea del Sur) y Sapporo (Japón), esta serie de ocho episodios acompaña a los jóvenes mientras comen, hacen compras, acampan, viajan en canoa y pasean en auto juntos, compartiendo innumerables historias y momentos.

La nueva serie protagonizada por dos integrantes de BTS de vacaciones, brinda a los fans la oportunidad de disfrutar de la amistad de los jóvenes mientras exploran juntos tres lugares idílicos.

Docuserie de BTS

Además, los fans de BTS pueden disfrutar en Disney+ de: BTS Monuments: Beyond The Star, una docuserie de ocho episodios sobre los primeros 10 años de la banda; BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA, una película de concierto exclusiva en 4K con la actuación en vivo de BTS en el Sofi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021; SUGA: Road to D-DAY, un documental profundo que acompaña a SUGA, de BTS, cuando viaja por el mundo desde Seúl pasando por Tokio, Las Vegas y otros destinos en busca de inspiración para su último álbum “D-DAY”; j-hope IN THE BOX.



Un documental detrás de la escena que muestra la creación del primer álbum de j-hope como solista, “JACK IN THE BOX”; e IN THE SOOP : Friendcation, un reality de viajes original con un elenco estelar encabezado por V de BTS; Park Sejoun, de Itaewon Class; Choi Wooshik, de Parásitos; Park Hyungsik, de Soundtrack #1; y Peakboy, cuando los cinco amigos salen a realizar un viaje sorpresa y disfrutan de una variedad de divertidas actividades juntos.