Luego del reality “¿Ganar o servir?”, Fran Maira ha estado muy activa a través de sus redes sociales.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la cantante compartió en su Instagram un mensaje motivacional para todas su seguidoras.

Asimismo, dejó al descubierto que recientemente sufrió de una “crisis existencial”, pero pudo seguir adelante con sus cosas.

“Todos nos equivocamos, todos somos humanos, somos jóvenes y la vida es así, lo importante es aprender de los errores y creo que hoy día me he topado con varias personas que las he visto llorando y yo ayer tuve como una crisis existencial y me sentí mal”, comenzó diciendo.

“Pero en verdad no hay nada tan terrible. Hay que agradecer que estamos sanos y vivos, no hemos hecho nada malo y si tú estabas como yo ayer, triste o bajoneada, la vida es hermosa, así que ánimo, arriba y vamos con todo, empoderate, arréglate y sale”, añadió.

“Somos las medias minas y no tenemos que estar llorando en la cama. Todos cometemos errores, hay que aceptarlos y superarlos, no hay que quedarse atrapados”, insistió la intérprete de “Amiga ya mató”.

Cabe mencionar que, Fran está en su mejor momento, puesto que se está luciendo con su música y además, los televidentes están muy felices con su participación en el reality de Canal 13.