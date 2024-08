Comparte

Este fin de semana, Daniela Castro sorprendió a sus seguidores al revelar un drástico cambio de look en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de Tierra Brava compartió registros donde mostró su nueva cabellera pelirroja, dejando atrás su característico tono rubio.

En sus historias de Instagram, Daniela explicó la razón detrás de esta transformación: “Aquí estoy, guapirulis, ¡pelo rojo! En mi vida me había teñido el pelo de otro color que no sea el mío. Lo tenía rubio en algunas zonas para que se viera más claro”, comentó, visiblemente emocionada por su nuevo look.

El soprendente cambio de look de Daniela Castro

La también ex Master Chef también recordó una anécdota de su infancia, mencionando que la única vez que experimentó con el color de su cabello fue cuando “me teñí las puntas de verde”, pero nunca había hecho un cambio tan radical como este.

“No sé qué hice, me encanta eso sí, pero me cuesta acostumbrarme“, confesó Daniela, quien también admitió que nunca pensó que se atrevería a un cambio tan extremo en su pelo.

El cambio no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes inundaron sus publicaciones con elogios. “Qué linda, Dani, me encantó”, “Totalmente la colorimetría”, “Qué lindo tu nuevo color de pelo, te quedó muy bonito y te da más luminosidad a tu rostro”, y “Hermosa te ves”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en su perfil.