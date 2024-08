Gala Caldirola defiende su topless en "¿Ganar o Servir?"

Comparte

Gala Caldirola defiende su topless en el reality Ganar o Servir de Canal 13. La mujer reality defendiendo su decisión y asegurando que no se avergüenza de su actuar. La situación se desarrolló durante una actividad liderada por Matías Vega, en la que los participantes se enfrentaron a diversos desafíos en equipo. Uno de estos retos consistía en que un miembro del equipo debía correr desnudo por toda la casa, y la española fue la elegida para hacerlo.

Sin pensarlo dos veces, Gala apareció delante de sus compañeros en topless y corrió por la casona, dejando en claro que no tenía ningún reparo en cumplir con el desafío. Más tarde, en una conversación con Faloon Larraguibel, quien le preguntó si no le daba vergüenza, Gala explicó: “Lo del topless a mí no me da pudor porque en mi país se va en topless a la playa”.

Gala Caldirola defiende su topless

La controversia no se limitó a la casa del reality. La cuenta oficial de Instagram del programa publicó el momento, y Gala aprovechó la plataforma para defenderse de las posibles críticas. “Jamás me avergonzaría de haber sido criada en una cultura diferente a la de los otros, o sentirme libre de ser quien soy”, comentó en la publicación.

La ex participante de Bailando por un Sueño fue clara en su postura, rechazando cualquier acusación de hipocresía o prejuicio: “Tengo mil defectos, pero no soy ni una doble moral ni prejuiciosa con nadie. Necesitaba decirlo y se dijo”.

En otro mensaje, reafirmó su libertad personal: “Conmigo lo que ven, es lo que soy... no hay doble moral”.