Daniela Castro es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la influencer le mostró a sus seguidores que se realizó un radical cambio de look.

Todo esto, porque la exTierra Brava le dijo adiós al pelo rubio y optó por un tono rojizo, el cual le queda espectacular con sus risos naturales.

“Aquí estoy, guapirulis, ¡pelo rojo! En mi vida me había teñido el pelo de otro color que no sea el mío. Lo tengo rubio cositas para que se viera más claro”, comenzó diciendo Dani.

“Pero jamás me había cambiado mi color de pelo. Cuando chica me teñí las puntas como verde”, agregó.

“No sé qué hice, me encanta, eso sí, pero me cuesta acostumbrarme (…) jamás pensé que me haría algo así en el pelo”, cerró.

Sin duda su nueva apariencia generó varias reacciones entre sus seguidores, quienes le hicieron saber lo bien que se veía.

“Hermosa”, “Te queda increíble”, “Dani te ves preciosa!!”, “Hermoso te queda ese tono de cabello!!!”, “Que linda Dani!! Me encantó!!!!”, “Muy regia, mejor que el rubio”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

