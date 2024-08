Comparte

La tensión alcanzó su punto máximo en la casa más famosa de Chile. Durante la noche de este domingo, se conoció al nuevo eliminado de Gran Hermano.

Diana Bolocco, con su característica personalidad, fue la encargada de entregar la noticia que cambiaría el rumbo del juego.

Tres integrantes de la denominada “Familia Tamagochi” se encontraban en la cuerda floja. El suspenso se mantuvo hasta el último momento.

¿Quién fue el nuevo eliminado de Gran Hermano?

Finalmente, se reveló el veredicto: Diego Bazaes fue elegido por parte del público para dejar el programa. El participante se enfrentó en última instancia a Manuel Napoli, pero no logró obtener el favor de los votantes.

Tras conocer su destino, Diego compartió sus sentimientos con honestidad. “Me lo esperaba (…) me da pena porque pensaba que me quedaba más tiempo, se me acortó muy rápido”, expresó.

El ahora exparticipante reflexionó sobre su breve pero intensa experiencia. “Tuve 3 días de entender todo lo que estaba pasando”, añadió.

A pesar de su salida, Diego mostró gratitud hacia sus compañeros. “Le he agarrado mucho cariño a todos acá”, declaró.

El participante también compartió una de sus mayores decepciones. “Me faltó hacer una prueba del líder como tipo en altura, esas cosas que eran la razón real por la que yo entré”, reveló.

Según la información proporcionada por la señal privada, Diego Bazaes recibió el 57,89% de los votos. Su contrincante, Manuel, obtuvo el 42,11% de las preferencias, quedándose así en la casa.

¿Cómo Diego llegó a la nominación?

La nominación de Diego tuvo un origen particular. El participante ingresó a la placa de eliminación tras una polémica dinámica conocida como el Teléfono Rojo, que fue contestado por Yuhui.

En esta dinámica, la producción exigió a Yuhui que enviara a uno de sus compañeros a eliminación. La decisión no fue fácil para el concursante, quien incluso preguntó si podía autonominarse.

Sin embargo, las reglas del juego son claras, y la autonominación estaba prohibida. Tras un momento de angustia y duda, Yuhui terminó inclinándose por Diego.