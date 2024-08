Comparte

Los rumores de un posible romance entre Gala Caldirola y Luis Jiménez han sacudido el mundo del espectáculo chileno.

Gissella Gallardo, panelista del programa “Sígueme” de TV+, no dudó en compartir su opinión al respecto.

El debate surgió tras la filtración de una foto donde Gala aparece compartiendo con el exesposo de Coté López y otros amigos.

Gallardo analizó la situación y cuestionó el comportamiento de Gala. La periodista comparó este incidente con la relación pasada de Caldirola con Mauricio Pinilla, encontrando similitudes en las explicaciones.

“No le veo nada, porque es una comida. Pero están en una misma mesa”, comentó Gallardo.

La panelista señaló: “Su modus operandi de ella es ‘ay, estábamos en una mesa, nos saludamos y no sé qué y no sé cuánto’, que fue lo mismo que se decía con Mauricio Pinilla y que después estaban juntos”.

Gallardo no se contuvo al expresar su opinión sobre cómo manejar estas situaciones. Sugirió que, en su lugar, evitaría exponerse a posibles malentendidos.

“Yo, personalmente, evitaría sentarme con Jorge Valdivia, o con no sé, cualquier jugador de fútbol”, afirmó. “Lo saludo y chao, no me expondría a sentarme en una mesa con ellos, más si lo venía recién conociendo”.

La periodista insistió en que las explicaciones excesivas pueden levantar más sospechas. “No aclares que oscurece, porque si no hay nada malo…”, comentó.

¿Una relación entre Gala Caldirola y Luis Jiménez?

Gallardo volvió a comparar la situación actual con el pasado de Gala. “Es que simplemente cuando conoció a Mauricio Pinilla dijo exactamente lo mismo, mismo discurso”, señaló.

La panelista concluyó: “Dos mesas, se juntaron mesas…, para qué tanta explicación si no hay nada”.

“Lo sabrá ella y lo sabrá Luis. No pienso que esté mintiendo, hay una pequeña coincidencia”, finalizó Gallardo, dejando entrever que, aunque no acusa directamente, encuentra sospechosa la situación.