Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez los protagonistas son Daniela Colett y Pangal Andrade.

Todo esto, porque la brasileña escuchó como el deportista la pelaba con Pamela Díaz, puesto que le dijo que ella era muy picota en las competencias.

Frente a ello, Daniela no se quedó callada y lo fue a encarar duramente “si me quieres decir algo como hombre que sea a la cara”.

“Hoy te gané y no aceptas que una mujer te haya ganado. Que una vez en la vida te haya ganado una mujer no quiere decir nada”, insistió la jugadora.

Tras ello, Colett le recordó todas las veces que ha hablado de los demás “mírate al espejo antes de hablar de los demás, no quieres que te deje mal, cuando dijiste que Gala era una p…, que Fran habla mal, que Austin tiene un nivel mayor que él, cuando hablaste de los tatuajes de Oriana y que nunca la dejarías entrar a tu casa”.

En tanto, Pangal no dijo nada, pero la “Fiera” alzó la voz y aprovechó de decirle a Daniela que se diera cuenta de quién era Luis Mateucci, su pareja en el encierro.

“Te vas a dar cuenta afuera de lo que Luis es. Yo no defiendo a nadie, la Dani Aránguiz no es mi amiga y no va a ser nunca mi amiga. Pero no te enamores, eres bastante inteligente”, cerró Díaz.