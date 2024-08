Comparte

Este lunes Pangal Andrade se robó gran parte de la atención del programa “Hay que decirlo!” de Canal 13.

Todo esto, porque Rodrigo “Gallina” fue hasta su casa para mostrar lo que estaba haciendo tras el reality “¿Ganar o servir?” y a la espera de la final, donde se enfrentará a Pancho Rodríguez, quien aún no sale en la transmisión.

Fue ahí cuando Pangal encendió las alarmas y reveló que tuvo una lesión “heavy”, por lo que desde el panel le preguntaron si llegaría bien a la final, la cual quizás sea en dos meses más.

En tanto, detalló “en el reality me lesioné heavy” y luego, explicó que tenía una pubalgia, que es conocida como la hernia del deportista.

“Hoy día me fui a pinchar al doctor, me infiltré y estoy bien (…) Ya mañana puedo empezar a entrenar”, aseguró Pangal.

“Si la final es en dos meses, hipotéticamente, si no pueden alargar más el reality: ¿Va a estar bien para esa fecha?”, le consultó Pamela Díaz, a lo que él respondió “sí, mañana, estoy con todo. Esto no es impedimento. Me voy a inyectar, me voy a echar algo, pero voy con todo”.

“Tuve que bajar, porque estaba muy pesado (…) Entré en 93 y salí en 96 kilos, porque estaba haciendo ejercicios más pesados”, cerró el jugador.