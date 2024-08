Comparte

Angélica Sepúlveda, conocida como la “Fierecilla de Yungay”, no se guardó nada durante su estancia en la casa de Gran Hermano y lanzó fuertes críticas hacia Camila Andrade, recordando el polémico quiebre matrimonial entre Francisco Kaminski y Carla Jara.

En una conversación con Patricio Esteffan, Sepúlveda expresó su honesta opinión sobre la exMiss Chile, quien fue señalada como “la tercera en discordia” en la separación del locutor radial y la exMekano.

Aunque Kaminski ha negado rotundamente cualquier infidelidad, más tarde Camila y el animador confirmaron públicamente su relación, lo que avivó aún más la controversia.

“Fue patas negras”

Angélica Sepúlveda no dudó en manifestar su desaprobación hacia Camila Andrade. “Con Camila, me pasa que el tema… que no me corresponde, pero tengo una opinión, entonces, yo con gente así, afuera no me junto”, comenzó declarando la participante de Gran Hermano, dejando claro su rechazo hacia la exMiss Chile.

“A mí me produce rechazo ella. Me produce rechazo que ella todavía no sea capaz de reconocer que metió las patas ahí y que fue patas negras, po’”, lanzó Sepúlveda sin filtro, refiriéndose a la supuesta interferencia de Camila en la relación entre Kaminski y Jara.

Para finalizar, la Fierecilla recordó la polémica en detalle y no escatimó en críticas hacia Camila Andrade.

“¿Qué tiene que estar llamando a un matrimonio? O sea, al esposo sin llamar a la esposa, sin hacerla partícipe de la conversación. Eso no es amistad”, sentenció, dejando en claro su postura.