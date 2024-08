Comparte

La primera temporada de Gran Hermano es recordada por el comienzo del romance que surgió entre el modelo Jorge Aldoney y la joven creadora de contenido Skarleth Labra. Lo que comenzó como una amistad dentro de la casa terminó como una relación amorosa que continuó una vez que ambos salieron del encierro.

La relación entre Aldoney y Labra tuvo un inicio auspicioso. Los jóvenes decidieron vivir juntos poco después de finalizar el programa, adoptaron una perrita y compartieron su amor en las redes sociales, lo que les permitió formar una comunidad de seguidores fieles. Sin embargo, no todo fue tan perfecto como parecía, ya que la pareja enfrentó una serie de problemas que comenzaron a afectar su vínculo.

A mediados de julio, la pareja anunció que dejarían de vivir juntos, alegando que la rutina había comenzado a desgastar su relación. Aunque en ese momento muchos pensaron que la situación sería temporal, los problemas continuaron. En un giro inesperado, Jorge anunció la ruptura definitiva, pero luego aclararon que solo se trató de una discusión pasajera, superando el conflicto y adoptando un nuevo perro juntos la semana pasada.

Confirmación del nuevo quiebre

A pesar de estos esfuerzos por mantener la relación, las tensiones no lograron ser superadas. Esta semana, Jorge Aldoney utilizó su canal de difusión en Instagram para confirmar a sus seguidores que la relación con Skarleth Labra había llegado a su fin.

“Yo les agradezco enormemente todo su apoyo y es cierto, mi relación fue pública desde un inicio. Por eso les debo tanto y les agradezco todo su cariño. Ninguno le hizo nada malo al otro. No ataquen ni inventen cosas de Skarleth porque ella no me ha hecho nada malo a mí, ni yo a ella”, expresó Aldoney, dejando en claro que la decisión fue mutua y sin resentimientos.

En un mensaje final, el exMíster Chile añadió: “No voy a hablar más del tema. Déjenla tranquila. Merecemos de parte de ustedes también un respeto. Cariños”. Aunque no se espera una reconciliación, los seguidores de la pareja están a la espera de una confirmación definitiva del quiebre por parte de ambos.