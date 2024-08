Comparte

José Miguel Viñuela generó gran revuelo en redes sociales al compartir un inesperado anuncio en su cuenta de Instagram, donde aseguró que estaba a punto de tener un quinto hijo.

La revelación dejó atónitos a sus seguidores, especialmente porque en 2021 el animador había declarado públicamente que se “cerraba la fábrica” y se sometería a una vasectomía.

“La fábrica se cierra, absolutamente. Me voy a operar. Está absolutamente decidido, oleado y sacramentado. Ahora no voy a contar detalles de la operación. La fábrica Viñuela-Lira llega hasta aquí: Diego, Tomás, Clara y Elisa”, afirmó en aquel entonces, dejando claro que no planeaba agrandar la familia.

El nuevo mensaje de José Miguel Viñuela

Sin embargo, la confusión se disipó rápidamente cuando el animador explicó que este nuevo “miembro” de la familia no se trataba de un bebé, sino de un perro.

“Vamos a tener un quinto hijo… Los hermanos y la tía @lanenedelpueblo felices (no saben lo que me costó convencer a la nene 😂😂😂😂) Soy un papá novato en esto, así que les pido que me ayuden con buenos consejos”, escribió Viñuela junto a un video donde mostraba todos los implementos que había comprado para recibir al nuevo “hijo”.

El animador se mostró emocionado mientras exhibía la casa, comida, y colchón para el esperado cachorro, quien llevará el nombre de “Río”.

En el video, uno de sus hijos insistía en ir a buscar a la nueva mascota, evidenciando la alegría de toda la familia por esta nueva incorporación.

José Miguel Viñuela y su vida familiar

José Miguel Viñuela se ha caracterizado por compartir su faceta más personal con sus seguidores. En enero de 2021, el animador y su esposa Constanza Lira celebraron la llegada de su cuarta hija, Elisa.

“Bienvenida Elisa Viñuela Lira. 5 de enero a las 23:43. 2kg 900 grs”, anunció en aquella oportunidad.

Viñuela ha expresado en varias ocasiones lo feliz que se siente por haber cumplido su sueño de tener una familia numerosa.

“Siempre soñaba con una familia grande, porque vengo de una donde somos cuatro hermanos. Y en la de mi señora son cinco, así que se fue dando. Incluso, pensé que no se daría y, de repente, a los 40 fui papá. Ahora, en cinco años, han nacido mis cuatro hijos. Ha sido espectacular”, comentó el conductor a La Cuarta.

