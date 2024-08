Comparte

Karol Lucero, conocido popularmente como Karol Dance, decidió romper el silencio y abordar las críticas y funas que ha recibido en los últimos años, las cuales han afectado profundamente su vida personal y profesional.

A través de una extensa y sentida publicación en Instagram, el ex chico “Yingo” expresó su malestar y cansancio ante la constante persecución en redes sociales.

El detonante de su reciente descargo fue la controversia generada por sus declaraciones sobre Felipe Camiroaga.

En su mensaje, Karol pidió disculpas por haber mencionado al fallecido animador y reconoció que fue un error hablar sobre alguien que ya no está.

“Lamento haber herido sensibilidades respecto a la figura de Felipe Camiroaga (…) Solo di mi opinión, nada más. Pero fue absolutamente innecesario hablar de alguien que ya no está, estuve muy mal ahí, lo siento”, admitió.

Sin embargo, el mensaje de Karol fue mucho más allá de esta disculpa. Aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre lo que significa ser una figura pública en la era de las redes sociales y las consecuencias de opinar distinto al resto.

En su declaración, criticó a quienes él llama “aves carroñeras”, personas que, según él, buscan errores ajenos para ocultar sus propias carencias y frustraciones.

El desahogo de Karol Dance ante las funas

Uno de los aspectos más destacados del mensaje de Karol Lucero fue su agotamiento emocional frente a las continuas funas que ha enfrentado, especialmente desde el estallido social en 2019.

“Es muy difícil acostumbrarse a que nunca estará todo bien y cuando crees que vas bien, metes la pata nuevamente (…) Cuando eres una persona conocida, debes sumarle que tendrás a cientos para recordártelo con ofensas y críticas; como si no lo tuviéramos permitido y dándole una gravedad absurda y desproporcionada”, expresó.

Karol también mencionó que ha enfrentado docenas de funas simplemente por ser quien es o por expresar lo que piensa, lo cual ha generado en él un profundo sentimiento de culpa.

“Me he parado de cada una de ellas por la convicción de que nunca le he hecho daño a alguien, pero estoy cansado de vivir constantemente con este sentimiento de culpa y tratando de no equivocarme sin entender, al mismo tiempo, por qué tengo prohibido equivocarme”, agregó.

Reflexión sobre su salud mental

El mensaje final de Karol Lucero abordó un tema crítico: su salud mental. El exanimador lamentó que, a pesar de haberse alejado de los medios convencionales desde 2019, las críticas y ataques continúan afectándolo.

“Díganme cómo renuncio ¿cómo se hace eso? Llevo 5 años fuera de los medios convencionales, trabajando solo para quienes me siguen en las redes, pero no sé cómo terminar con todo esto que me aqueja desde el 2019. Gracias a los que pasan por aquí sin destrozar mi salud mental”, concluyó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: