Continúan las polémicas en torno a la exesposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz, y el chico reality Luis Mateucci.

Todo esto, porque el argentino participó del programa “Hay que decirlo!” y habló sobre su quiebre con la exesposa de Jorge Valdivia.

En tanto, él sostuvo que le tiene mucho cariño y que le da pena que ahora estén involucrados en tantas polémicas.

Asimismo, contó que le gustaría que en un futuro puedan ser amigos, ya que se llevaban muy bien.

Frente a ello, Daniela aprovechó la instancia y le envió un mensaje a Ceci Gutiérrez comentándole que no estaba interesa en hablar sobre Luis, puesto que ya estaría conociendo a otra persona.

“Yo estoy conociendo a alguien, que me gusta de verdad y no me interesa hablar de Luis, estoy muy feliz y no le voy a faltar el respeto a esa persona”, aseguró Aránguiz.

En tanto, Luis sostuvo “me parece barbaro, es lo que yo decía en algún momento, como el respeto, si vos estás con alguien no puede hablar de tu ex, me parece una buena iniciativa para que él no pase por lo mismo que pasé yo”.