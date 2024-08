Comparte

En las últimas horas, la modelo y exchica reality Paula Bolatti desató una serie de especulaciones al viajar a su natal Argentina, lo que llevó a muchos a pensar que podría unirse al elenco del reality show Gran Hermano, que actualmente se está llevando a cabo al otro lado de la cordillera. La posibilidad de que Bolatti ingresara al programa no parecía descabellada, especialmente considerando su pasado romance con Pedro Astorga, uno de los participantes más populares del encierro.

Sin embargo, Paula Bolatti se apresuró a desmentir los rumores a través de su cuenta de Instagram, donde fue tajante al aclarar que no tiene planes de participar en ningún reality, incluyendo Gran Hermano. “No voy a entrar a Gran Hermano, no tengo planes de entrar a Gran Hermano”, aseguró.

La modelo continuó explicando sus razones de manera muy directa. “Hay varios motivos, o sea, el primero es que soy muy cara. El segundo es que soy una inversión porque no hago quilombo, no soy quilombera”, afirmó Bolatti, refiriéndose a que no encajaría en el perfil de los participantes actuales del programa.

Paula Bolatti y la opción de entrar a Gran Hermano

Bolatti también comentó sobre el tipo de personas que suelen ser seleccionadas para los realities hoy en día, subrayando que no se considera parte de ese perfil. “Y últimamente, no sé si se habrán dado cuenta, los perfiles que buscan los realities es de gente conflictiva, la cual no lo soy. A ver, si me enojo es como por una razón real, o sea, no pelearía por boludeces”, explicó.

La exchica reality también mencionó que le da vergüenza verse involucrada en conflictos sin importancia, y por eso evita situaciones que puedan llevar a enfrentamientos dentro de un reality. “Me da vergüenza verme en ese papel, por eso no lo hago y evito, evito, evito”, agregó.

Finalmente, Bolatti reconoció que aunque en el pasado ha generado ciertas dinámicas románticas en los realities en los que ha participado, su perfil no coincide con el de los participantes que se buscan hoy en día. “Por el lado del romance a veces genero cosas, porque soy bastante magnética y terminan pasando cosas. Pero nada, el perfil de la gente que están buscando hoy en día no es el perfil mío”, concluyó.

Con estas declaraciones, Paula Bolatti puso fin a los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano.