Comparte

En el programa “Tal Cual” de TV+, Marlen Olivari sorprendió a los televidentes al abordar el tema de las relaciones con personas mayores. Durante la emisión, Raquel Argandoña decidió compartir una experiencia personal que dejó a más de uno sin palabras.

La reconocida comunicadora relató una relación pasada con un hombre 18 años mayor que ella. Al recordar esos momentos, Argandoña comentó: “Fue increíble… increíble el trauma que tengo”, expresó en tono de broma. Según explicó, la relación comenzó de manera prometedora. “A mí me gustó al principio, me lo presentaron, era 18 años mayor y yo tenía una actitud más moderna. Salíamos a comer y me parecía perfecto”, detalló.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando, en una salida, ella le pidió al hombre que la llevara a un restaurante de renombre en la zona. Argandoña reveló que su pareja aceptó sin problema, asegurando ser un cliente frecuente del lugar. No obstante, durante la visita, algo no cuadraba. “Normalmente si uno es asiduo a un restaurante conoces al garzón o al recepcionista. Pero yo caché que él miraba como si nunca hubiese ido”, dijo la mamá de Kel.

Un viaje al sur que marcó el fin

En otro episodio de la relación, Argandoña fue invitada a conocer a unos amigos del hombre en un viaje al sur. El encuentro fue bastante peculiar y terminó siendo el punto de inflexión para la comunicadora. “De repente veo que corren la mesa del living, vienen con la guitarra y empezaron (a cantar): ‘Se va, se va la lancha’, todos iban de un lado para el otro, eran chilotes”, recordó.

Argandoña narró cómo se sintió fuera de lugar durante esa visita, lo que la llevó a cuestionarse su relación. “Yo vi esto, me dicen ‘canta’ y yo cantaba. Me veo en esto, moviéndome con ellos, miré este panorama y dije ‘¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo así?’”, añadió.

Finalmente, decidió terminar la relación al regresar a Santiago. “Yo dije ‘esto no es para mí’. Amorosos todos los amigos, pero después me vine para Santiago y nunca más. Él me quería impresionar, pero me di cuenta que nada de lo que me mostraba era cierto”, concluyó.

En retrospectiva, Argandoña señaló que había sido advertida sobre las intenciones del hombre, pero prefirió ignorarlas. “A mí me lo pintaron de otra manera y yo me lo creí. Con el correr del tiempo, me di cuenta que todo lo que me decía era mentira, pero me habían advertido”, concluyó.