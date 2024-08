Comparte

En los últimos días comenzó a circular el rumor de que Paula Bolatti se podría sumar al reality “Gran Hermano”.

Todo esto, porque la modelo compartió en sus redes sociales que viajó hasta Buenos Aires, Argentina, donde está casa-estudio del reality.

En tanto, hay un morbo de parte de los televidentes con que ella se sume al encierro, puesto que llevaba muchos meses saliendo con Pedro Astorga, quien está en la competencia, sin embargo, ambos han aclarado que están solteros.

Bajo ese contexto, ella se cansó de las especulaciones y por medio de su Instagram aclaró todo.

“Mucha gente me pregunta que si voy a entrar a Gran Hermano, porque cada vez que voy a Buenos Aires la gente cree que voy a entrar a Gran Hermano”, comenzó diciendo.

“No, no vine hasta acá para entrar a Gran Hermano, no voy a entrar, no tengo planes de entrar”, aclaró.

Tras ello, explicó que su perfil no es lo que andan buscando desde la producción de Chilevisión.

“Primero, es que soy muy cara. El segundo es que soy una inversión porque no hago quilombo, no soy quilombera y últimamente, no sé si se habrán dado cuenta, los perfiles que buscan los realities es de gente conflictiva, lo cual no lo soy”, detalló.

Asimismo, agregó “si me enojo es por una razón real, o sea, no pelearía por boludeces. Nunca lo he hecho, no me nace, me da vergüenza de hecho. Me da vergüenza verme en ese papel, por eso no lo hago y evito, evito. evito, hasta que llega un momento que no puedo, pero generalmente no hago conflicto”.

Finalmente, Bolatti sostuvo que “por el lado del romance genero cosas, porque soy bastante magnética y terminan pasando cosas, pero el perfil de la gente que están buscando no es el mío. Aunque también creo que debe haber de todo, porque si son todos peleadores, a mí me cansa”.