Continúan las polémicas al interior de “Gran Hermano” y esta vez las protagonistas son Angélica Sepúlveda y Michelle Carvalho.

Todo esto, porque en la actividad de “El Tribunal”, Angélica eligió a la brasileña y la acusó de querer controlar todo.

“Ustedes bien saben, yo entré hace muy poco. Entonces, desde afuera vi todo y creo que puedo ver hasta lo que va a ocurrir en el futuro. Así de pitonisa soy”, expuso la “fierecilla” de Yungay.

Asimismo, agregó “la señorita acá controla todo, tanto así que las personas que han sido eliminadas han sido muy influenciadas justamente por ella y por el grupito. Podría haberlos nombrado a los tres, o a los cuatro, pero la prefiero nombrar a ella porque es la cabecilla”.

Tras ello, sostuvo que “hay momentos en que se empiezan a caer o a morder la cola las víboras. Y digo esto, como el grupito está acostumbrado a nombrar a las personas a través de animales, como bichos, como sapos, y como otras tantas cosas más”.

“Hay que tener cuidado, porque la colita, cuando las víboras son muy venenosas, se las muerden y caen solitas a pedazos”, aseguró.

Frente a ello, Michelle no se quedó callada y respondió “a mí no me gusta, a mí me encanta”.

“No solo me encanta, me siento muy halagada porque eso demuestra el ser humano brillante e inteligente que soy. Imagínate poder controlar todo, o sea, soy brillante”, explicó Carvalho.

A lo que Angélica recalcó su punto de vista “no, no dije que controlas todo. No escuchaste”.

“Yo me encuentro un ser humano brillante e inteligente y si me dan ese halago, que lo vío y que yo puedo manipular, bacán, la raja. Y si el público me apoya, gracias Tamagotchi”, insistió Michelle.

Finalmente, como es la dinámica, los jugadores decidieron que Michelle era “inocente”, por lo que no sería “controladora”.