Faloon Larraguibel ha decidido llevar su sensualidad a un nuevo nivel, cautivando a su público con un contenido exclusivo para adultos.

Tras su exitoso debut en la plataforma “Onfayer”, donde ha logrado recaudar más de siete millones de pesos en su primer mes, la exesposa de Jean Paul Pineda no solo ha aprovechado su popularidad.

De esta forma, Larraguibel busca expandir sus horizontes, y lo hará con un evento en vivo que promete ser inolvidable.

El próximo viernes 30 de agosto, Faloon se presentará en el Club Diosas con un espectáculo llamado “Destape”, donde mostrará todo su glamour y sensualidad.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del club, quienes prometen “una experiencia que no te puedes perder”.

El éxito de Faloon Larraguibel tras su paso por el reality “¿Ganar o Servir?”

Faloon ha demostrado estar en su mejor momento, tanto física como profesionalmente, y no descarta continuar explorando este nuevo camino.

Aunque inicialmente afirmó que su contenido en “Onfayer” sería sensual, pero no llegaría al desnudo total, la presentadora ha dejado la puerta abierta a futuras sorpresas.

En una reciente entrevista para el programa “¡Hay que Decirlo!”, confesó que, aunque por ahora no ha publicado fotos completamente desnuda, no descarta la posibilidad en un futuro cercano.

“Ahora digo que no me tomaría, pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco”, comentó.

Aquí puedes conocer los detalles del evento en donde participará: