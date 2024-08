Comparte

Recientemente, Antonia Casanova, la hija de Yuyuniz Navas, se robó gran parte de la atención en “Gran Hermano”.

Todo esto, porque la influencer en una conversación con Miguel Martínez se refirió a la relación que tiene con su padre.

“¿Tienes buena relación? ¿Ninguna?”, le preguntó el español sobre su padre.

Frente a ello, Antonia fue bastante sincera “no (…) No, o sea, lo conozco porque sé quién es, porque también era modelo, pero no lo veo”.

“Cuando cumplí 18, me mandó un Whatsapp, como ‘feliz cumpleaños, si te gustaría conocerme o aclarar dudas, estoy acá’”, recordó.

Tras ello, sostuvo que siempre se crio en compañía de su madre y su abuela, Eli de Caso, a lo que él preguntó si sentía que su padre le hizo falta.

“Cuando era más chica, sí. No sabía por qué no quería verme o por qué no estaba”, respondió.

“Le mandaba cartas, le escribía cartas, no me respondía, no sé”, agregó.

Finalmente, Miguel le dijo que quizás haber pasado por ello le ayudó a tener una madurez mayor y ella contestó “sí, definitivamente”.