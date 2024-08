Comparte

Como es sabido, Carlyn Romero se convirtió en la nueva eliminada de “Gran Hermano” y ayer conversó con Diana Bolocco en el estudio.

En tanto, la bailarina tuvo que dar en vivo en el programa su voto legado, el cual sorprendió a todos.

Esto, porque la jugadora comenzó explicando lo siguiente: “El argumento, bueno, porque no concuerdo un poco con lo que dice y con lo que hace, y porque me juzgó desde un principio. De que no creía en mí, que no sabía si estaba haciendo un personaje o no, de que si no sabía si estaba en un bando o no. Y fue por algo muy muy simple”.

Tras ello, sostuvo que su nominación era para nada menos que Iván Cabrera, con quien nunca se le vio discutir.

Frente a ello, Diana comentó “oye… Me sorprendí”, a lo que Nicolás Quesille, uno de los panelistas, agregó “estás perdiendo el voto”.

Cabe recordar que, el voto legado le da dos votos a los jugadores, porque lo que están en desventaja al momento de las nominaciones.