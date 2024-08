Comparte

Continúan las polémicas en torno a “¿Ganar o servir?” y esta vez los protagonistas son Pangal Andrade y Facundo González.

Todo esto, porque el oriundo del Cajón del Maipo le llamó la atención al argentino por ser “flojo” y le pdidió que colaborara con la casa.

Como era de esperarse, Facundo no se tomó las palabras de su compañero de la mejor manera y le dijo que a él nadie lo manda.

“No voy a lavar. A mí tú no me mandas. A mí nadie me manda”, reclamó González.

Frente a ello, Pangal perdió su paciencia y le respondió bastante enojado “no hagas nada. No te preocupes. No te voy a decir nada más”.

“Haz la hue… que querai. Haz la hue…que se te levante la ra…”, agregó.

“No hagas nada, porque a ti nadie te manda. Porque eres flojo. Súper flojo, dejas todo sucio. Yo no te voy hablar más, no te estoy intimidando”, cerró el deportista extremo.