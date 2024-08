Comparte

Coté López, reconocida influencer y empresaria, ha conmovido a sus seguidores en Instagram al compartir un profundo y desgarrador mensaje tras el fallecimiento de su abuela, a quien llama cariñosamente “Nonnita“

Con sus palabras, Coté ha dejado ver el dolor que siente por la partida de una de las personas más importantes en su vida.

“Siempre me pregunté cómo la gente después de vivir algo tan desgarrador subía fotos o escribía textos… ¿para qué?”, comienza reflexionando en su publicación.

La influencer confiesa que ahora entiende el motivo por el cual las personas comparten su dolor en redes sociales: “De alguna manera queremos que siga presente, llegar a ella… y aquí estoy escribiendo 4 días después de sostener tu manito y ver cómo diste ese último respiro”.

En su mensaje, Coté describe a su abuela como su “lugar seguro desde que nací”, y se pregunta cómo seguirá adelante sin su presencia constante.

“¿Quién me llamará todos los días para saber cómo estoy? ¿Quién se preocupará si viajo? ¿A quién llamaré para pedirle una receta de comida cuando podría buscarla en Google pero prefiero que me expliques todo tú… ¿cómo se sigue sin ti?”, expresa con dolor.

Además, la influencer recordó los momentos más significativos que vivió junto a su abuela, como los veranos que pasaba a su lado, cocinando y tejiendo.

Las emotivas palabras de Coté López

López también compartió un hermoso recuerdo de cómo su abuela siempre la motivaba y apoyaba, repitiéndole una y otra vez que era capaz de todo: “Desde que tengo memoria me repetiste una y otra vez que yo era capaz de todo porque era fuerte, hermosa e inteligente”.

El mensaje finaliza con una poderosa promesa de Coté a su abuela, donde demuestra la fortaleza que le inculcó: “Lo último que te dije antes que te durmieran con la sedación fue: yo me cuidaré sola porque tú me enseñaste a ser fuerte. Me sonreíste y asentiste”.

Coté cierra su texto afirmando que, aunque siente un dolor inmenso, está decidida a lograr todo por ella: “Esto es lo más desgarrador que he sentido en mi vida, pero de allá mírame porque lo lograré por ti”.

Entre los comentarios de apoyo se encontró un mensaje de Gissella Gallardo, comunicadora que le dejó palabras de apoyo. “Es el peor sentimiento que puede haber, nada lo supera. Solo el tiempo lo calma. Mucha fuerza“.

