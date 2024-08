Comparte

Como es sabido, la actriz Ana Luz Figueroa protagonizó diversos personajes en las teleseries de los 90’.

Sin embargo, con el paso de los años, ella fue saliendo de la pantalla y no se le vio más.

Bajo ese contexto, Figueroa habló en el podcast “Reyes del drama” sobre cómo fue para ella la ausencia en las teleseries.

Al inicio, sostuvo que fue muy complicado, puesto que hasta llegó a dudar de sus capacidades.

Lo pasé mal

“Lo pasé mal, cuestioné mi talento y capacidades, me frustré (…) me sentí poca cosa y mala actriz, pasé por todo eso”, aseguró.

Tras ello, agregó “si tú me lo preguntas, por supuesto me lo tomé personal… no es la autoestima, es el ego, pues nosotros trabajamos con el ego, es lo que nos mueve”.

Asimismo, aseguró “creo no haberme creído nunca el cuento, pero aun así el ego se te infla, eres parte de un grupo privilegiado, como de los elegidos, y de repente ya no estás ahí y no sabes por qué, aparte de todo lo que eso significa para nosotros los actores, ya que una de las mejores maneras de vivir esta profesión te lo da trabajar en televisión. De otra manera, es absolutamente difícil vivir como actriz en este país”.

“Entonces, también pierdes eso, un sueldo a fin de mes o irte de vacaciones sabiendo que a la vuelta tendrás pega, es difícil, un golpe fuerte, pero yo creo que ahí el aprendizaje es el crecimiento personal y que la vida sigue para adelante”, añadió.

Por último, contó que nunca entendió al 100% porque dejaron de llamarla para proyectos televisivos.

“Yo no sé… si supiera, sería millonaria porque tendría la fórmula, pero esto es así, tú a veces estás y en otras no, y nadie te va a dar una explicación de por qué no estás”, sostuvo.

“Nunca le he gustado a la Quena Rencoret, no sé la razón, las veces que he participado en sus producciones, me han llamado para ciertos personajes que entran y salen, más que eso no”, concluyó Figueroa.