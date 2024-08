Comparte

Esta noche después de “Teletrece central”, un nuevo capítulo de la cuarta temporada de “De tú a tú” por el 13 tendrá a la cantante y actriz Denise Rosenthal de invitada, repasando su vida y su carrera con Martín Cárcamo.

Un hotel como proyecto de vida

El animador se reunirá con la cantante en el hotel boutique “La calma de Rita”, ubicado en Pirque y perteneciente al padre de Denise. “Este lugar para mí es muy especial, fue la primera casa de mi papá en Pirque, la fue transformando y ahora es su emprendimiento”, contará ella sobre el hotel, restaurante y spa, agregando que el nombre se debe a que “Santa Rita es muy importante para nosotros, es la santa de lo imposible”.

Cuando Denise salió del colegio su papá compró ese terreno que tenía una casa de adobe y lo fue ampliando poco a poco. “Mi papá es muy sociable pero se sentía solo, así que encontró este terreno, le gustó, hizo la casa y después el restaurante. A mi viejo le gustan mucho las antigüedades, tiene un gusto artístico muy especial”, comentará la joven, agregando que para el terremoto de 2010 las paredes de adobe le dieron un gran susto.

“Con el terremoto se cayó todo, agradecí que mi viejo estaba vivo. Esto se desarmó completo y mi papá vivió como siete meses en una carpa afuera mientras arreglaba la casa. Es un hombre muy inspirador, siempre está buscando desafíos nuevos. Mi papá ha sido para mí mi mentor, un guía y un maestro, la mayoría de las cosas que sé me las enseñó él”, asegurará la intérprete de “Cambio de piel”.

Llamando la atención

Denise nació en Santiago como la menor de los cuatro hijos del primer matrimonio de su padre. “Fui un condoro yo creo. Yo vine al mundo con una misión y no pedí permiso, yo no pido permiso, sólo entro. Llegué como ‘conchito’ y creo que eso me forjó como alguien autosuficiente. Siempre tenía que demostrar que tenía una opinión, yo era la que levantaba la mano en la mesa porque quería hablar. Siempre quería que me consideraran, decía que no era chica, quería participar. Era muy agrandada”, definirá sobre su infancia.

Incluso hacía shows artísticos cada vez que llegaban invitados a su casa. “A los 4 años partí con mis shows, y todos dicen que se acuerdan de mí. Yo me preocupaba de todos, me sentaba, ponía música, me maquillaba. Después era obsesiva y todas mis amigas tenían que hacer el rol que yo les dijera. Las presionaba para ser mi cuerpo de baile. Por eso tuve pocas amigas mujeres”, recordará.

Su hiperactividad la hizo, ya de adulta, hacer terapia. “Tuve que aprender a lidiar con mi necesidad de llamar la atención. A mí me cuesta mucho disfrutar mis logros porque nunca estoy conforme, siempre pienso que podría haberlo hecho mejor”, confesará.

Dolorosa separación

Según contará Denise, sus padres tenían una relación complicada. “Ellos discutían generalmente en alemán y yo captaba que algo no estaba funcionando, pero nunca alcanzaba a entender nada”, indicará.

Finalmente, se separaron cuando ella tenía 8 años. Al respecto, Denise guarda tristes recuerdos. “Mi papá se quedó en Santiago con mis hermanos, y yo con mi hermana nos fuimos con mi mamá a Traiguén en bus. Ese era el viaje donde nos iban a contar, cada uno por su lado, que habían decidido separarse. Tengo el recuerdo de estar arriba del bus, mirando por la ventanilla a mi papá llorando, nunca lo había visto así”, rememorará.

Ya de vuelta en Santiago intentaron rehacer una vida de familia. “Me iba a alojar día por medio con mi papá porque quería estar con los dos. Lo bueno es que, independiente de los conflictos, nunca quisieron que los lazos se perdieran. Siempre los hijos fueron lo más importante para ellos”, contará la cantante.

“La Pindy”

Sus estudios los hizo en el Santiago College, donde no lo pasó muy bien. “Me sentí juzgada en el colegio. En esa época no se separaba tanto la gente, entonces eso era un problema. Además mi colegio era de una situación económica muy diferente a la nuestra, porque aunque vivíamos bien, me relacionaba con gente muy lejos de mi realidad. Yo llegaba a mi casa a preguntar por qué mis compañeros se iban tres meses a Miami y nosotros no. Sentía que no formaba parte de nada, no me sentía parte del colegio, de la familia ni de mis relaciones”, revelará.

A eso se sumó que su forma de ser causaba problemas en ese ambiente. “Yo era una niña especial, una alumna complicada, tenía mi carácter fuerte, era contestadora. Era una niña agrandada, me gustaba maquillarme, las uñas, los accesorios, y para ellos era la ‘chula’. Una vez la directora me dijo ‘Pindy’, otra vez me dijeron que parecía árbol de Navidad. También una mamá fue al colegio porque yo era mala influencia, después me dejaron sola en otro curso, estuve sola un año, y me costó hacer amigas. Y al final me hice de amigos hombres, y con ellos era un hombre más”, narrará sobre su adolescencia.

Más aún, el estudiar en un colegio bilingüe influyó en su manera de hacer canciones. “Tuve clases en inglés toda la básica, y cuando escribí las canciones de mi primer disco me di cuenta de que yo no tenía mucho vocabulario en español, porque no me salían las palabras ni las metáforas. Así que empecé a meter spanglish en los temas”, explicará sobre su formación.

Su papá posó para Tunick

Uniéndose a la conversación, Christian, papá de Denise, contará que su padre, el abuelo de Denise, llegó a Chile huyendo de la Alemania nazi a los 20 años. “Era judío alemán. Era ceramista, y siendo alemán hacía cosas chilenas. Se enamoró de Chile”, relatará.

Además, revelará que está muy conectado con el deporte, y que siempre ha entrenado por las mañanas subiendo cerros y corriendo maratones. Fue una fría mañana de 2001 cuando, en pleno trote, vio algo que lo sorprendió.

“Voy trotando por Plaza Italia, veo un montón de gente, me contaron que Spencer Tunick les iba a sacar fotos en pelota a todos. Y dije ‘¿por qué no?’. Si aquí quién me va a ver, no tenía pareja, no tenía nada. Así que me saqué los calchunchos, había unos carabineros, puse la ropita en la rueda y me metí al grupo”, narrará Christian.

Consultado por Martín sobre la experiencia, el padre de Denise la definirá entre risas como “hedionda, de mucho roce, mucho olor a cuerpo, todos carreteados y pasados a cerveza y vino”.

El papá manager de “Amango”

El vuelco en la vida de Denise vino cuando en 2006 un primo suyo vio un afiche donde estaban buscando a una niña joven que le gustara cantar y bailar para un programa de Canal 13. Se lo dijo a Denise, ella postuló y quedó en el rol de “Feña”, la joven más superficial del grupo de niños de “Amango”, la serie juvenil estrenada en 2007.

Al respecto, el padre de Denise recordará que eso inició su involucramiento en el mundo del espectáculo. “Del grupo de papás de ‘Amango’, que eran 8 o 9 familias, venían todos de distintas familias, posiciones económicas y socioculturales, y dijimos que alguien tenía que negociar con el canal. Todos me miraron a mí y quedé a cargo”, comentará Christian.

Según recordará Denise, en la primera reunión su papá le preguntó si estaba segura de hacer esto. “Le dije que sí, que no importaba porque esto iba a durar el verano no más. Y me dijo ‘Es que no va a ser así. Tú tienes que tener conciencia que si tomas esta decisión ahora tu vida puede cambiar para siempre’”, rememorará la cantante. Desde ese momento, su padre se convirtió en su manager, y siguió siéndolo por más de 10 años.

A las tres temporadas de “Amango”, que incluyó tres álbumes musicales y una presentación en el Festival de Viña de 2008, siguió el spin-off “El blog de la Feña”, protagonizado por Denise, y la teleserie juvenil “Corazón Rebelde”. Tras ello, su contrato se acabó y por primera vez desde el inicio de su carrera Denise se vio cesante.

Al respecto, padre e hija repasarán dos hitos que marcaron su futuro: primero, el último concierto de “Corazón Rebelde”, un lleno total en el Caupolicán, tras el cual, luego de una conversación, ella decidió que él siguiera siendo su manager.

Segundo, la visita de Beyoncé a Chile en febrero de 2010. “Yo le dije a mi papá que teníamos que ir, que era una inversión. Y estábamos mal de plata pero fuimos igual. Y saliendo del concierto le dije ‘Esto es lo que voy a hacer, lo voy a lograr’”, contará Denise.

Así, a lo largo de los años, Denise ha lanzado cuatro álbumes, ha actuado en musicales, en películas y teleseries, además de presentarse en solitario en el Festival de Viña en 2020. “Los talentos que uno tiene hay que trabajarlos, y la Denise es trabajólica, se puso a estudiar con profesoras de ópera, de canto, todos los días por años, sistemáticamente”, reflexionará su padre.

Al borde de la muerte por el Covid

Padre e hija se emocionarán al recordar el grave riesgo que sufrieron cuando él se contagió de Covid durante la pandemia. “Tenía dos de las tres vacunas pero me pegó fuerte”, contará Christian.

Denise recordará que fue la pareja de su padre la que la alertó. “Yo tenía una amiga doctora y me decía que si estaba saturando bajo 80 me lo llevara altiro a la clínica. Lo vi que estaba en 82, 81, le dije que nos fuéramos igual, pero el viejo es porfiado y no quiso, y dejaron pasar la noche. Yo dormí con el corazón en un hilo porque intuía que no venía bien”, narrará.

Finalmente entró en crisis esa misma noche y tuvieron que llamar a una ambulancia, que no quiso llevarlo a la clínica. “Llegó a saturar 60 y me dijeron que mejor lo dejaban aquí. Pero corté el queque y me lo llevé yo mejor a la clínica, sino se iba a morir. Y estuvo 8 días entubado”, recordará la cantante.