Denise Rosenthal confesó su deseo de ser madre. La cantante conversó con Martín Cárcamo en la última emisión de “De tú a tú”, en donde entregó más detalles de su vida y proyectos a futuro.

En este escenario, la cantante Denise Rosenthal habló abiertamente sobre su deseo de convertirse en madre, revelando que este es uno de los grandes sueños de su vida. Aunque la maternidad es un anhelo importante para ella, la intérprete de “Agua Segura” dejó claro que, por el momento, no tiene prisa en hacerlo realidad.

“Uno de mis sueños y proyectos en mi vida es ser mamá. Me gustaría mucho ser mamá”, confesó Denise cuando le preguntaron directamente si desea tener hijos. Sin embargo, precisó que aunque la idea está presente, no es algo que esté planificado a corto plazo. “Estoy bastante feliz disfrutando mi trabajo (…) no tengo apuro”, explicó.

Denise Rosenthal y su deseo de ser madre

En la conversación, Denise fue consultada sobre cuántos hijos le gustaría tener o si preferiría una familia numerosa. Con su característico estilo sincero y relajado, respondió con humor: “No, nicag…”. Pero también expresó que cree que las cosas suceden cuando tienen que suceder, dejando en claro que prefiere no presionarse respecto a este tema.

Denise, quien trabaja desde muy joven en la industria musical, también reflexionó sobre cómo su carrera ha influido en la postergación de su vida personal. “Yo la verdad siempre he postergado mi vida personal, porque yo trabajo desde chica”, comentó la cantante.