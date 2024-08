Comparte

Pamela Leiva, la querida comediante que saltó a la fama tras su participación en el reality 1810, reveló detalles sobre su reconciliación con Gabriel ‘Coca’ Mendoza, con quien forjó una estrecha amistad durante el programa. Sin embargo, la relación entre ambos no siempre fue fácil, especialmente tras un distanciamiento que surgió en una época clave de la vida de Leiva.

Durante su reciente participación en el programa Podemos Hablar, Pamela contó que uno de los momentos más tensos en su relación con Coca Mendoza ocurrió cuando decidió no invitarlo a su matrimonio con Carlos Segura, un evento que terminó en polémica tras conocerse las infidelidades de su exesposo.

La reconciliación de Pamela Leiva y Coca Mendoza

Leiva explicó que el distanciamiento con Coca Mendoza se debió en gran parte a las influencias de su exmarido, quien no tenía una buena opinión del exfutbolista. “Mi exmarido le caía mal el Coca. Decía: ‘no quiero a ese indio metido en mi matrimonio’“, confesó la comediante, señalando que en ese momento, estaba influenciada por la opinión de su entonces pareja.

Sin embargo, tras la crisis que siguió a su separación, Pamela buscó desesperadamente a su viejo amigo. Relató cómo, en medio de su desesperación, incluso llamó a la esposa de Coca Mendoza para pedirle que lo convenciera de contestar sus llamadas: “¡Por favor dile a este desgraciado que me conteste el teléfono! Lo necesito, no me puede dejar sola en este momento.”

El reencuentro

Finalmente, Coca Mendoza respondió a su llamada, lo que llevó a un emotivo reencuentro entre ambos. “Me llamó y cuando me llama me pongo a llorar. Me dijo ‘ya no llores mier…’. Ahí retomamos nuestra amistad y no nos hemos dejado de ver nunca más”, recordó Pamela con cariño.

La reconciliación de Pamela Leiva con Coca Mendoza marcó el regreso de una amistad que se forjó desde sus días en el reality y hoy se mantiene como un pilar importante para ambos.