Daniella Campos, expanelista de “Sígueme“ en el canal TV+, desclasificó detalles impactantes sobre un enfrentamiento que vivió con Raquel Argandoña.

En una reciente entrevista en el programa Morandé Te Ve, la modelo reveló que fue víctima de una agresión verbal por parte de la animadora de “Tal Cual”, lo que finalmente habría llevado a su salida del canal.

Campos relató que la disputa se originó tras una conversación en el canal sobre unas supuestas fotografías comprometedoras del expololo de Argandoña, Félix Ureta.

Según contó, en medio de una reunión de pauta, varios integrantes del equipo, incluyendo a José Miguel Viñuela, comenzaron a hablar del tema y a buscar las polémicas imágenes.

“Ahí todos empezaron a decir ‘a ver la foto, muestren la foto’ y que cómo era posible que en un canal lleno de periodistas ninguno tuviera la foto“, explicó Daniella.

La conversación se trasladó al área de maquillaje, donde uno de los presentes afirmó tener la imagen, lo que desencadenó el drama.

Campos confesó que, durante ese momento, decidió compartir un secreto con Viñuela. Sin embargo, esto generó un malentendido que llegó a los oídos de Raquel Argandoña. Alguien le llevó el “cahuín”, asegurando que todo el equipo se burlaba de su situación personal, lo que desató la furia de la animadora.

“Estaba fuera de sí” – Daniella Campos

Según el relato de Daniella Campos, el conflicto estalló al día siguiente, cuando Raquel Argandoña irrumpió en una reunión con el equipo, visiblemente alterada.

“Raquel llegó al otro día a la reunión, donde esperó que todos nos sentáramos. Ahí yo nunca la había visto tan descolocada, estaba llorando, totalmente desbordada, estaba fuera de sí“, recordó.

Campos detalló que Argandoña insultó a todos los presentes, desde el director hasta los panelistas, y se detuvo especialmente en ella.

“Lo más bajo que me dijo fue que ‘lo único que va a salir es la foto de tu zo…’, que yo había sido la peor, me subió y me bajó“, reveló la exmodelo.

La situación llegó a tal punto que Argandoña la acusó de haber tenido una relación con su exmarido, Hernán Calderón.

“Yo no sabía que me tenía tanto celos, porque como hace 30 años que está huev… de que yo me agarré al Hernán Calderón, cuando nunca en mi vida. Somos amigos hasta el día de hoy”, enfatizó Campos.

Finalmente, Daniella Campos aseguró que esta tensa situación provocó su salida del canal, ya que Raquel Argandoña habría pedido explícitamente su despido.

“Ella pidió mi cabeza“, afirmó, dejando en claro que este conflicto fue el detonante de su abrupta salida de TV+.

