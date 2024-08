Comparte

El reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, vivió un giro inesperado cuando Fran Maira y Austin Palao, una de las parejas más queridas del programa, decidieron terminar su relación.

La tensión se apoderó del encierro, y el conflicto entre Fran Maira y Oriana Marzoli fue el detonante que llevó a la ruptura.

Fran y Austin deciden separarse

En una conversación cargada de emociones, Fran y Austin enfrentaron los problemas que habían estado afectando su relación.

Fran expresó su incomodidad al verse envuelta en un conflicto que no generó, pero que la había afectado profundamente.

“Estoy al medio de una guerra que no generé yo, que se generó sola y me metieron a mí. Salí perjudicada por algo que no es problema mío“, se lamentó.

Por su parte, Austin no pudo ocultar su frustración, y respondió: “Sí hiciste algo, dejaste que te pasaran por encima. Oriana no te respeta ni te valora, te fue desleal en la cena. Y si no hacías algo, yo iba a dar un paso al costado“.

La discusión escaló rápidamente, y Fran, visiblemente afectada, le preguntó a Austin si realmente estaba dispuesto a terminar la relación por culpa de una tercera persona.

La respuesta de Austin fue contundente: “Si voy a pasarla mal, sí. Y si pones esas prioridades, respetaré lo que quieres. Pero yo no tolero las cosas que tú toleras, no quiero que me hagan daño“.

El consuelo de Pamela Díaz y Sabélo

Después de la dolorosa conversación, Fran buscó consuelo en Sabélo, quien le aconsejó no tomar decisiones precipitadas y recordó que ella no era responsable del conflicto entre Austin y Oriana.

“Has querido sostener algo insostenible, pero a veces con mucho dolor tienes que tomar la decisión entre lo que dice la razón y el corazón“, le dijo.

Más tarde, Fran también habló con Pamela Díaz, a quien confesó sentirse perdida en esta situación.

“No me siento yo, yo soy empoderadísima, pero en esta situación no he sabido reaccionar“, admitió. Pamela, siempre directa, la instó a tomar el control de la situación y a ser más inteligente en sus decisiones.