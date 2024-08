Comparte

En el reciente episodio de la “Divina Comida” participó el actor Francisco Pérez Bannen y debió competir con Sergi Arola, Wilma González y Vale Saini.

En tanto, cuando fue su turno de cocinar, mantuvo una conversación bastante profunda con sus compañeros.

Uno de los temas de los que habló fue sobre sus inicios en el mundo de la actuación y sostuvo que todo comenzó en la época escolar, donde estudiaba con puros hombres.

“Estuve en unos talleres de teatro en el colegio, pero me metí esencialmente, porque mi colegio era de puros hombres, y era el único taller en el colegio que se hacía mixto con chicas del colegio de al frente”, comenzó diciendo.

Tras ello, contó que al salir del colegio decidió entrar a estudiar derecho, para seguir el camino de su padre, sin embargo, al tercer año se dio cuenta de que eso no era lo suyo.

“La verdad no me llamó la atención tanto, estaba mucho más preocupado de estar con las chiquillas, y eso era una experiencia demasiado nueva, después de estar con 45 peludos durante toda la vida”, comentó entre risas.

La vida es ahora

Bajo la misma línea, agregó “pasando a tercero me estaba pudriendo. Yo decía la vida es ahora, y necesito decir ahora lo que siento, lo que pienso, si no me voy a morir, se los juro que tenía una sensación de que iba a explotar si no lograba expresarme ya”.

Si bien él se sintió bien con el cambio, su madre años después le confesó que sufrió mucho con ello.

“Mi mamá, muchos años después, me confesó que durante dos años lloraba en las noches en silencio por este cambio”, detalló.

Finalmente, expuso que cuando entró a la carrera de artes escénicas estaba enfocado en la dirección, sin embargo, con el paso del tiempo se fue enamorando de la actuación.

“Yo me lancé, lo hice igual, pero más en ese minuto con la idea de la dirección más que de la actuación, ser actor me fue agarrando después. Me fue yendo bien, fui entendiendo el oficio, lo fui queriendo también, lo fui amando, me fui enamorando”, cerró el actor.