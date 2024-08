Comparte

Carla Jara revela cómo cuida su piel a los 40 años sin bótox: Descubre su sencilla rutina de belleza.

La actriz y comunicadora chilena reveló en el podcast “Dale Color!“, de Eugenia Lemos, su secreto para mantener una piel joven, sorprendiendo a muchos con su enfoque natural.

En su conversación con Eugenia Lemos, Carla compartió que su rutina de cuidado facial es más simple de lo que se podría imaginar.

“En la noche me pongo unas gotitas de vitamina C y en la mañana crema hidratante“, comentó la ex chica “Mekano”, destacando la importancia de una hidratación adecuada y productos clave.

Además de su revelación sobre el cuidado de la piel, Jara también habló sobre su reciente cambio de look, asegurando que, aunque esté en sus 40, no tiene miedo de experimentar y reinventarse constantemente.

Con esta actitud fresca y positiva, Carla Jara demuestra que la belleza no tiene edad y que a veces, menos es más.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: