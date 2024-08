Comparte

La transmisión de este martes de Gran Hermano Chile estuvo cargada de emoción y sorpresa cuando Iván Cabrera decidió renunciar al reality show en vivo y en directo.

La inesperada decisión del bailarín ocurrió tras la visita de su esposa, Titi Magrini, en medio de la clásica actividad del “congelado“.

El momento clave se dio cuando Cabrera, al ver ingresar a su pareja a la casa, no pudo contener las lágrimas.

Aunque las reglas del juego exigían que los participantes se mantuvieran inmóviles, el impacto emocional fue tan fuerte que Iván incluso se movió antes de que se les permitiera “descongelarse”.

Este reencuentro fue suficiente para que el participante tomara una decisión que cambiaría el rumbo del programa.

Durante una conversación con Diana Bolocco, el bailarín confesó su intención de dejar el reality, argumentando que el aislamiento le había pasado factura.

La decisión de Iván Cabrera

“Sentí que el encierro iba a ser difícil, para mí lo ha sido más allá todavía. He tratado de ser el que tira para arriba a todos, pero muchas veces pasa también en el mundo del arte, uno aunque esté en soledad tiene que sonreír. Me he sentido bastante mal por estar lejos de mi familia. Siento muy de corazón la necesidad de estar con ellos y sé que mis compañeros, en este sentido, van a entenderlo“, explicó Cabrera visiblemente conmovido.

A pesar de los intentos de Bolocco por asegurarse de que estaba completamente seguro de su decisión, Iván reafirmó su postura: “Más que seguro”.

Sus compañeros de la casa, como Michelle, Patricio, Manuel y Camila Andrade, no pudieron evitar emocionarse ante la renuncia de su compañero.

Por su parte, Titi Magrini también compartió su sentir en el programa. Aunque expresó que no quería que su esposo abandonara la casa, pues “encuentro que lo estaba haciendo súper bien“, respetó su decisión: “Es decisión de él“, señaló.

Cinco minutos de reflexión

Antes de confirmar su renuncia, Iván Cabrera tuvo cinco minutos para hablar en privado con su esposa. A pesar del corto tiempo para reflexionar, Cabrera ratificó su decisión de dejar “la casa más famosa del mundo”.

“Sé que es una decisión que no tiene vuelta atrás, pero es lindo escuchar los comentarios que ha traído Titi para mí (…) Soy súper categórico en mi decisión y sí me voy a ir. Quiero estar con mi esposa, con mis hijos“, concluyó el bailarín.