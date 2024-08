Comparte

Paty Maldonado no deja de sorprender con sus declaraciones, y esta vez reveló que tiene todo planeado para cuando llegue el día de su partida.

Durante un reciente episodio del programa “Pedro y Pancha”, la comunicadora se sinceró sobre sus deseos para el momento de su muerte, dejando en claro que su carácter fuerte y determinado también se aplica a cómo quiere despedirse de este mundo.

“Me programé para vivir hasta los 90 años, porque encuentro que la vida es maravillosa, amo la vida”, aseguró Maldonado, quien no dejó espacio para dudas respecto a sus planes.

Según explicó, su deseo es morir haciendo lo que más ama: “Lo único que le pido a la vida es que yo quiero morir en el escenario, eso sería para mí la muerte perfecta, actuando.”

Los planes de Paty Maldonado para su partida

La ex panelista de televisión también fue contundente sobre cómo quiere que sea su funeral: “Tiene que ser con show, cómo me voy a ir para el otro lado y no va a haber un evento grande para que me velen.”

Incluso comentó que ya está en conversaciones con Gonzalo, gerente general de programación de su canal, para grabar su propia despedida: “Quiero grabar antes cómo va a ser mi despedida, yo me quiero despedir, no quiero discursos baratos.”

“Quiero yo despedirme, va a ser una despedida sincera, porque voy a decir lo que siento y pienso, y decirle a mis hijos que no me lloren, que ellos deben seguir“, afirmó.

En la misma línea, Maldonado afirmó que desea ser creamada: “Quiero ser cremada y que mis cenizas se esparzan en un árbol perenne”, confesó la comunicadora, revelando que ya tiene todo organizado en relación a qué hacer con sus pertenencias para evitar problemas futuros.

Además, Maldonado comentó que tiene un pacto con sus hijos para que, si ella muere primero, no abandonen a su padre: “Esa es una prioridad absoluta.”

Finalmente, Paty Maldonado admitió que le teme a la muerte solo por la forma en que podría ocurrir, mencionando que le aterra la idea de un cáncer: “Pero si estoy acostada y no amanezco, qué cosa más rica.”

